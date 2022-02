Le lait de pomme de terre : alternative durable et bonne pour la santé (oui, ça existe)

Les laits végétaux ont de plus en plus de succès auprès des consommateurs, non seulement pour leur absence de lactose mais également pour les bienfaits qu’ils apportent. Il n’est pas rare de voir dans les supermarchés ou dans votre café préféré des alternatives au lait de vache. Il y a le lait d’amande, le lait d’avoine, le lait de coco, le lait de soja et bien d’autres. Si nous trouvons ça commun de nos jours, pourquoi ne pas laisser sa chance au lait de pomme de terre ?

Partons à la rencontre du lait de pomme de terre qui peut en surprendre plus d’un.