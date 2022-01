Le Laetare de Stavelot annulé mais remplacé par un cortège folklorique le 15 mai

Très mauvaise nouvelle pour les amoureux du folklore carnavalesque : le Laetare de Stavelot est annulé. Les festivités devaient se tenir les 26,27 et 28 mars prochains. Le comité des fêtes s’est réuni ce dimanche. Il a constaté que "les dernières évolutions de la crise sanitaire et du dernier CODECO […] ne permettent pas encore d’envisager réalistement l’organisation de nos réjouissances aux dates prévues". Tout est donc annulé et sera "remplacé par un grand cortège folklorique" qui se tiendra le dimanche 15 mai. Mais il ne sera pas question de parler de "Laetare" puisque la date traditionnelle sera largement dépassée.