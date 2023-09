Le lacquemant, un incontournable de la Foire de Liège

"Mon arrière-grand-père a travaillé à Lille chez Monsieur Lacquemant, le pâtissier" explique Anne-Marie Stoffels. "Ils ont créé ensemble une galette et un sirop. "Il est revenu en Belgique et il a donné le nom de son employeur à la galette".

À chacun sa recette

Une recette qui n'a pas changé et qui est secrète. Pas question de la divulguer. Alors, les autres forains ont créé leur propre galette et leur propre sirop, chacun y apportant sa touche personnelle. Une recette différente et une orthographe différente: lacquemant, lacquement, lacment, lackeman... On trouve de tout. Mais qu’importe, l’essentiel reste le goût. Et les amateurs semblent ravis.