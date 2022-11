Le Lac des Cygnes se modernise dans un spectacle sur l’eau

C’est l’un des ballets les plus dansés à travers le monde, un véritable joyau du répertoire classique : "Le Lac des Cygnes" fait partie de ces œuvres magiques qui ont imprégné l’inconscient collectif d’images indélébiles et de mélodies captivantes, signées en l’occurrence par le légendaire Tchaïkovsky.

Le plus populaire des ballets romantiques est de retour chez nous dans une mise en scène inédite qui nous promet un effet "whouah" : "Le lac des cygnes sur l’eau" ! Une véritable prouesse technique et artistique. Bassins, fontaines, mur d’eau, projections, ce grand classique a conservé ses lettres de noblesse tout en évoluant vers une modernité rafraîchissante, où l’aspect spectaculaire tend la main aux moments intimes et délicats. Un spectacle éblouissant, rehaussé par l’accompagnement du grand orchestre symphonique de l’Opéra d’Ukraine…