Le Lac des cygnes au PBA, gagnez deux places

Le ballet le plus emblématique de l’histoire de la danse classique, revu dans une version remarquable entre classique et contemporain.

Angelin Preljocaj, l’un des plus grands chorégraphes actuels, éprouvait, après Winterreise, le désir de revenir à un grand ballet narratif. Il s’empare alors du Lac des cygnes, la première œuvre que le chorégraphe a vue, celle qui fut le déclencheur de sa vocation.

Fidèle à l’original, il transpose l’histoire au cœur des problématiques de notre temps et en fait une fable sur l’urgence écologique. Ici, Odette, la jeune femme cygne, et Siegfried, le prince amoureux, s’intéressent à la préservation de l’environnement. Rothbart est un homme d’affaires véreux qui veut exploiter un gisement près du lac et toujours un peu sorcier à ses heures.

Le 3 février au PBA de Charleroi

Infos: Le Lac des cygnes | PBA