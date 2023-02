Le Laboratoire : une expérience intergénérationnelle à Woluwe-Saint-Pierre

Pour Emilie Vervust, la coordinatrice du projet, l'expérience s'ancre dans un programme plus global centré sur l'accès aux médias. "Les inégalités sont encore fort présentes dans les médias. Il y a des études belges et européennes qui montrent un déséquilibre entre la place que certaines personnes occupent dans la société et celles qu'elles occupent dans les médias", explique-t-elle. En Communauté française, un comptage des intervenants présents dans les programmes télévisés, réalisé en 2018 par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, montre que les plus de 65 ans représentent moins de 5% des intervenants à l'écran, alors que les 19-34 ans représentent près d'un tiers des intervenants dans l'ensemble des programmes.

La sensibilisation est l'une des principales missions d'Emilie Vervust. Selon elle, les participants pourront tirer plusieurs bénéfices de cette expérience, notamment la valorisation de leur parole, la confiance en soi et le pouvoir d'agir.

Les rencontres se poursuivront jusqu'en juin. La prochaine se fera sous forme de visite culturelle et constituera un nouveau moment d'échange entre générations pour les résidents de la Pléiade et les élèves de l'Institut des Dames de Marie.