Le label Soul Okeh Records, Marvin Gaye en tant qu'auteur et The Artistics

Retour sur l’année 1964 avec le premier succès du band The Artistics : " Get My Hands On Some Lovin’" et le label Okeh Records. Le groupe vocal est formé en 1958 par quelques étudiants fréquentant la Marshall High School de Chicago et dès 1960, lors d’une convention du Parti Démocrate, ils chantent en backup pour Major Lance.

Carl Devis, producteur chevronné s’occupe déjà de Major Lance et de Jackie Wilson, flaire le bon coup, signe les jeunes gens chez Okeh Records et leur ouvre la cour des grands !

Le premier succès des Artistics sort en 1964, " Get My Hands On Some Lovin’" est écrit par Marvin Gaye. C'est un morceau que Marvin avait enregistré en 1962. Le prince de la soul, le prince de la Motown, Marvin Gaye la superstar…