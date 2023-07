Le Label Ric-Tic et Edwin Starr ''Back Street''

Parmi les artistes maison: The Fantastic Four et The Detroit Emeralds, Freddy Gorman (futur Motown), J.J. Barnes et surtout Edwin Starr, la machine à tube de Ric-Tic !

Edwin Starr est né à Nashville, TN en 42, il sera d’abord membre d’un groupe de doo-wop The Future Tones et sort ses 1er disques en solo dès le milieu des 60's.