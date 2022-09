Le label new-yorkais Diamond Records et la fulgurante ascension d’une très jeune chanteuse Ruby Winters !

Le petit label de New York, Diamond Records est créé en 1961 par des anciens de Roulette Records, autre label new-yorkais. Parmi les artistes "maison", citons Bobby Vinton, le chanteur-acteur idole des teenagers, surnommé le Prince Polonais, qui connaîtra un succès considérable avec la reprise de ''Blue Velvet'' ; citons également le girls band The Bobbettes, Dickie Goodman célèbre pour sa technique du "break-in" (précurseur du sampling) ou encore Johnny Thunder et son fameux ''Loop de Loop'', premier gros succès de la boîte en 1962.

Ruby Winters, est une jeune chanteuse du sud, elle a 16 ans, elle est mariée et déjà maman, elle rencontre un succès local, à Nashville elle chante avec le Charlie Daniels Band, et c’est par l’intermédiaire de leur manager, Bill Sizemore, qu’elle enregistre en 1966 son premier hit.