Le label Hyperion rejoint pour la première fois les plateformes de streaming

Hyperion est un label qui a fait du chemin depuis les années 80. Fondé dans le sud de Londres en 1980 par Ted Perry – qui conduisait une mini-cabine la nuit pour financer les premiers enregistrements – il est devenu l’un des labels de musique classique les plus appréciés au monde, racheté il y a quatre mois par le Universal Music Group.

Pour sa 43e année d’existence, le label marque le coup avec l’objectif ambitieux d’une mise en ligne intégrale de son catalogue, d’ici le printemps prochain. Depuis la semaine dernière, déjà 200 albums ont été publiés sur les plateformes de streaming, que le label alimentera ensuite tous les 15 jours, dès le 15 septembre.

Certains des artistes qui ont enregistré pour Hyperion se réjouissent de cette nouvelle visibilité : "Je suis extrêmement heureux de participer à ce moment de l’histoire d’Hyperion. J’ai enregistré plus de 40 albums pour la société, en y mettant tout mon cœur, mon âme et mes doigts, et maintenant, trente ans après mon premier album, ils vont être mis à la disposition d’un public beaucoup plus large, voire universel, par le biais de la diffusion en continu", déclarait le pianiste Stephen Hough. Un enthousiasme que partage la pianiste Angela Hewitt : "Je suis heureuse que mes albums puissent être appréciés par encore plus d’amateurs de musique dans le monde entier".

En plus des 200 albums déjà connus qui ont été mis en ligne, Hyperion ajoute quelques nouveautés : sont également disponibles en streaming le dernier album Dvořák du Takács Quartet, lauréat d’un Grammy Award, des hymnes choraux de Stephen Layton par le Trinity College Choir Cambridge, ainsi qu’un nouveau numéro de l’étude de l’ensemble vocal britannique The Orlando Consort sur Guillaume de Machaut.

Malgré ce passage au digital, la dimension éditoriale d’Hyperion ne sera pas abandonnée pour autant : on retrouvera sur les plateformes de streaming ses pochettes reconnaissables, ses livrets en version numérique, ainsi que les textes, lorsqu’il s’agit de musique vocale.

Le choix thématique de la deuxième session de mise en ligne, prévue donc pour le 15 septembre, est déjà connu : le piano d’Hyperion sera à l’honneur avec plus de 70 albums enregistrés par de grands claviéristes dont Danny Driver, Stephen Hough, Pavel Kolesnikov, Steven Osborne ou encore le claveciniste Mahan Esfahani.