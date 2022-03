Le Kunstenfestivaldesarts 2022: "Trois semaines dédiées à la création contemporaine à Bruxelles"

Depuis le Kaaitheater, le centre névralgique du festival cette année, le public sera redirigé vers une trentaine de lieux. Le festival nous ouvre les portes d’endroits aussi exceptionnels qu’insolites. Les artistes investiront l’hémicycle du Sénat ou le Parc de la Tour Japonaise avec en ligne de mire, la volonté de questionner la place et l’image que ces lieux inaccessibles renvoient.

Un éclairage important sera consacré à la musique. La musique qui deviendra elle aussi, un lieu propice à la rencontre et à la remise en question. La soirée d’ouverture nous invite à découvrir le nouveau spectacle du chorégraphe français François Chaignaud. " Tumulus " imagine une communauté de chanteurs et de danseurs qui évoluent sur le plateau et qui traversent plusieurs siècles d'histoire de la musique. Côté arts plastiques, l’artiste turco allemande Nevin Aladag transforme de vieux meubles en instruments de musique. Son exposition " Music Rooms " sera présentée à la Maison des Arts de Schaerbeek. Tandis que le compositeur et interprète français Chassol présentera le projet " Chou " en concert à l’AB à l'Archiduc et à la Monnaie. " Chou " est une fresque sonore imaginée pendant le confinement qui mêle le jazz aux voix et aux sons du tissu urbain bruxellois.

Daniel Blanga Gubbay, l’un des directeurs artistiques du Kunstenfestivaldesarts, au micro de François Caudron.