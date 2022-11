Le Kunekune : quelle est cette espèce de cochon qui pourrait devenir courante chez nous ?

Caractérisé par sa longue robe de poils colorés, ses pampilles et son caractère placide, le Kunekune, un cochon originaire de Nouvelle-Zélande, attire de plus en plus d’amateurs. Dans le 6/8, la vétérinaire Bénédicte Flament nous présente cette race de cochon assez atypique.

Ce petit animal à l’allure ronde et imposante a été amené en Europe par des baleiniers au XIXe siècle. Il est facilement reconnaissable par ses petites clochettes, les pampilles, qui pendent à son cou. Ce sont en fait des excroissances de chair qui peuvent mesurer jusqu’à 4 cm. Ce cochon "nain" est docile et peut facilement se convertir en animal domestique grâce à sa petite taille. Longtemps considéré comme rare, ce petit animal risque de devenir de plus en plus fréquent dans nos prairies, voire dans nos jardins.

Cependant, petit bémol, le Kunekune met plus de temps que les autres races à atteindre la taille adulte. Ainsi, un petit cochon de 2 ou 3 ans peut très bien devenir un très gros animal à l’âge de 4 ans. Les éleveurs recommandent donc aux acquéreurs de porcelets de se renseigner sur la taille des parents à l’âge de 4 ans environ, afin d’éviter toute mauvaise surprise.