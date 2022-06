Le Kubb, premier ordinateur construit en Europe : un pas vers l’indépendance ?

Cela n’empêche, on peut assembler et construire un PC en Europe. Et c’est ce que propose justement une entreprise française. Bleu Jour, c’est le nom de la société qui produit depuis une vingtaine d’années des ordinateurs et notamment le KUBB, un PC de forme cubique dont la coque peut être personnalisée à souhait et qui dispose d’une connectique confortable.

L’entreprise a présenté ce mardi à l’European Institute of Innovation & Technology à Bruxelles "son premier ordinateur build in Europe". Autrement dit, le premier ordinateur construit en Europe. Pour être plus précis, la carte mère (élément sur lequel viennent se greffer le reste des composants : processeur, mémoire, disque, carte vidéo, etc.) est fabriquée en France et le tout est assemblé dans un établissement et service d’aide par le travail, toujours dans l’hexagone. Le prix pour le premier modèle de cet ordinateur est annoncé à 490 euros.

Sur le papier, le PC offre tout ce qu’il faut. Hugues Bersini, professeur d’informatique à l’Université Libre de Bruxelles estime sur base d’éléments communiqués ce mardi par la société Bleu Jour que : "c’est quand même un projet assez séduisant. Il y a un design assez audacieux. Il y a la possibilité d’un assemblage un peu original qui permet de changer assez facilement les composants fondamentaux que sont les processeurs et les cartes graphiques. Il y a donc une souplesse dans la mise à jour de l’appareil. La connectique est bien pensée. […] Il y a ce côté facilité d’usage et beauté du look. […] On ne peut que s’en réjouir".