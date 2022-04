Le Ku Klux Klan, une bien triste histoire américaine

Episode 1 : "Naissance d'un empire invisible"

En 1865, une poignée de vétérans sudistes de la guerre de Sécession fonde une société secrète : le Ku Klux Klan. Très vite, le Klan fait régner la terreur parmi les Noirs récemment affranchis. Meurtres et lynchages se multiplient. A Washington, le Congrès lance l’offensive contre l'empire invisible, qui est officiellement détruit en 1872. Le Ku Klux Klan renait en 1915 grâce au film "Naissance d'une nation" de David W. Griffith. Sous l’impulsion de ses leaders, il s'adapte à une Amérique en pleine mutation et élargit son commerce de haine. Le KKK devient anti-immigrant, anti-urbain, anti-communiste, antisémite, et anticatholique... Près de 4 millions d’Américains rejoignent ce qui est devenu une organisation de masse au lobbying très influent. Mais à la fin des années 20, scandales et crise économique affaiblissent le mouvement, qui finit par disparaitre après la Seconde guerre mondiale.