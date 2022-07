Le Kremlin s'en prend à cinq pays de l'UE qui figurent déjà sur la liste des pays hostiles

Selon les nouvelles règles, la Croatie et la Slovénie ne sont plus autorisées à employer des Russes dans leurs ambassades, tandis que les trois autres pays sont soumis à des conditions plus strictes. Dmitri Peskov a déclaré que d'autres restrictions pourraient voir le jour. Il a déclaré que la nouvelle sanction diplomatique était le résultat de politiques inamicales de ces pays, sans toutefois donner de détails. La Russie a commencé à dresser sa liste de pays hostiles l'année dernière, qui ne comprenait initialement que la République tchèque et les États-Unis. Elle s'est depuis étendue à toutes les nations qui ont imposé des sanctions à la Russie après son invasion de l'Ukraine.