Le Krach du Bitcoin, les curés et le paradis

Avec la tempête boursière actuelle, il y a une question que n’osent pas trop se poser les amoureux du Bitcoin et plus généralement des cryptomonnaies. Cette question, c’est que vaut un Bitcoin ? Moins de 20.000 dollars, comme c’est le cas maintenant ? Ou 100.000 dollars, comme l’ont prédit certains experts ?

Les cryptofans n’osent pas se la poser parce que justement ils sont amoureux et que l’amour par définition est aveugle. Comme dans la vraie vie, lorsque notre partenaire nous déçoit (mais que nous sommes bleus de lui ou d’elle), on se trouve des excuses pour ne pas le quitter, pour rester avec lui ou elle malgré tout.

Pour le Bitcoin et les cryptomonnaies, les excuses au krach actuel (on parle d’une baisse de 65% sur le Bitcoin depuis le début de l’année) sont toutes trouvées. L’une d’elles consiste à dire que si les cryptomonnaies boivent aujourd’hui la tasse, c’est la faute aux banques centrales qui ont mis trop de temps avant de remonter les taux d’intérêt. À cause de ce retard, l’inflation a trop augmenté. C’est marrant comme excuse, car tapez Google et vous verrez que justement ceux et celles qui nous ont vendu les Bitcoins et autres petits frères du même genre, nous ont dit exactement l’inverse il y a quelques mois ou quelques années. Ils nous ont expliqué que ces cryptomonnaies sont l’avenir, qu’elles nous protégeraient contre l’inflation et contre les dérives des banques centrales…