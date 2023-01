Le krach boursier de l’action Tesla : Elon Musk n’est plus l’homme le plus riche du monde

C’est la crise. Mais avec un paradoxe tout de même, c’est que le taux de chômage est plutôt généralement en baisse en France, en Belgique et ailleurs. Même à Bruxelles, ville qui nous a habitués à un taux de chômage trop élevé, ce dernier est en baisse assez étonnamment. Et quant aux segments du luxe, on aurait pu aussi imaginer qu’ils souffrent. Pas du tout. Il se porte à merveille. Et la preuve, c’est que Bernard Arnault, le fondateur et propriétaire du groupe LVMH, qui est donc le premier groupe de luxe mondial a détrôné Elon Musk pour le titre d’homme le plus riche du monde.

Pour être tout à fait correct, c’est surtout parce que l’action de Tesla a dégringolé de 75% depuis son plus haut sommet et on peut donc carrément parler d’un gigantesque krach boursier pour l’action Tesla. Or, comme c’est la source principale de la fortune d’Elon Musk, forcément, il a été mécaniquement rétrogradé sur le podium des hommes les plus fortunés, comme d’ailleurs Mark Zuckerberg, le propriétaire de Métas, le nouveau nom de Facebook ou encore Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon.

Alors que tout le monde pense que l Icommerce cartonne, Amazon n’a pas tout à fait la même le même avis. Sinon, comment expliquer que le géant mondial du commerce licencie à tour de bras 18.000 personnes de par le monde et Meta l’ex Facebook fait d’ailleurs de même avec 10.000 personnes qui vont se retrouver sur le carreau. En Belgique, c’est simple, l’équipe de Meta Facebook a été complètement décapitée. C’est simple, il ne reste plus personne. Alors c’est l’enseignement principal de l’année 2022, c’est que les valeurs technologiques ne grimpent pas jusqu’au ciel...