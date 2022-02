Le Kotidien : la nouvelle épicerie solidaire pour les étudiants liégeois

Les fins de mois sont parfois compliquées pour beaucoup d’étudiants liégeois. Il faut pouvoir se nourrir et souvent le prix l’emporte sur le côté sain et équilibré. " Le Kotidien " est une nouvelle épicerie qui cherche à aider ces étudiants à obtenir des produits de consommation gratuitement ou à un prix inférieur à celui du marché. Nous avons poussé la porte de ce nouveau commerce solidaire…

Depuis le lundi 7 février, les étudiants inscrits dans une institution d’enseignement supérieur qui collabore avec le Pôle Académique Liège-Luxembourg et se trouvant dans une situation financière difficile, peuvent se rendre à l’épicerie solidaire " Le Kotidien ". Des produits frais et de qualités sont proposés à prix bas et parfois même totalement gratuit.

Un projet qui mûrit depuis 2019

Le projet est né à la suite d’une étude publiée en 2019 sur les conditions de vie des étudiants de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. De cette dernière, ressortent deux préoccupations majeures qui sont la santé mentale et l’alimentation. L’ASBL Pôle Académique Liège-Luxembourg, s’est alors emparée du problème pour créer cette épicerie solidaire.

Quel financement ?

Le financement de l’épicerie et de sa marchandise se fait sur fonds propres et grâce aux subventions des institutions qui gravitent autour du Pôle. L’épicerie peut aussi compter sur les dons de généreuses personnes. Les produits alimentaires et hygiéniques proviennent la plupart du temps d’invendus et l’ASBL travaille avec la Banque Alimentaire Liégeoise. L’épicerie achète également des produits en circuit court puisque la majorité de la marchandise est bio.

Des étudiants heureux et enthousiastes

Pour beaucoup, le poids financier des études, d’un kot ou encore le poids lié à l’achat de matériels en tout genre rend la vie des étudiants difficile. Une étudiante nous explique : " Je suis dans une collocation à 6 personnes et cela revient cher de faire des courses de qualité. On mange souvent des pâtes ou des plats peu équilibrés. Même si on se divise la note, cela revient très cher et donc cette initiative est vraiment super ". Un autre nous dit : " Mes parents ont des difficultés financières et j’essaie de me débrouiller seul. Ce sont des amis qui ont aussi des difficultés qui m’ont parlé de l’épicerie. C’est compliqué de manger de façon saine et éthique sans se ruiner… Je trouve le concept très sympa".

Au moment de passer à la caisse : un prix compétitif et des sourires derrière les masques. Les étudiants repartent avec un panier rempli de bons produits.

" Le Kotidien " accueille tous les étudiants se trouvant en situation difficile les lundis, les mercredis et les vendredis entre 17 heures et 19 heures et ce, sans rendez-vous. Ils devront simplement y présenter leur carte d’étudiant. L’épicerie demande que les étudiants ne se présentent qu’une seule fois par semaine.