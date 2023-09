Le Korean Film Festival revient célébrer la magie du cinéma coréen

Du 27 septembre au 5 octobre, la 11e édition du Korean Film Festival mêlera longs-métrages inédits et films cultes, à Bruxelles mais aussi à Luxembourg.



Pas de doute : le cinéma coréen a la cote, et bien au-delà de ses frontières, comme l’en atteste peut-être ce festival organisé par le Centre Culturel Coréen de Belgique et l’Union Européenne, qui entame sa 11e édition. Avec pour fil rouge cette année "Lumières, Caméra, Magie !", le festival entend transporter "les spectateurs dans des cadres extraordinaires où la réalité se déforme et où l’impossible devient possible".



Au cœur de la programmation, une sélection de films plébiscités en Corée du Sud, mais qui n’ont pas (encore) été distribués en Belgique : le documentaire dans l’univers d’une drag-queen "I Am Me", la comédie "6/8" sur fond de lutte Corée du Sud/Nord, le drame intimiste "One Day Off", le drame existentiel "Seire", le thriller historique "The Night Owl" et le film initiatique "Kim Min-young of the Report Card".



A leurs côtés seront également dévoilés quelques films coréens qui ont récemment été découverts par le public des festivals européens, à savoir "The Pregnant Tree & the Goblin", "The Apartement with Two Women", "Height of the Wave" et "Girl Who Dreams About Time". Une manière pour le festival de célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre l’Union européenne et la Corée du Sud.



Autre focus de cette édition : l’année 2003, qui fut particulièrement importante pour le cinéma coréen, puisqu’elle a vu notamment les sorties des très populaires "Oldboy" et "Memories of Murder". Les deux films seront projetés au cours du festival, au même titre que "Save the Green Planet" et "A Tale of Two Sisters", qui fêtent également leurs 20 ans.



Le festival en lui-même s’ouvrira à Bozar le 27 septembre, avec le film "Phantom" de Lee Hae-young (qui sera également projeté à la Cinémathèque de Luxembourg), et se clôturera dans son lieu principal, le cinéma Galeries, avec "Smugglers" de Ryoo Seung-wan.



Notons également que le cinéma Galeries accueillera du 21 septembre au 17 décembre une exposition consacrée à "Oldboy".

