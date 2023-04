"Le konjac" : le nouvel allié minceur de notre alimentation ?

Le konjac est une plante vivace cultivée en Asie et en Afrique, très riche en fibres de la famille des glucomannanes. Il était utilisé comme épaississant ou pour donner de la texture. Aujourd’hui, on le découvre de plus en plus comme ingrédient à part entière, car il possède des vertus intéressantes. Il est notamment connu pour sa grande richesse en fibres : il en contient bien plus que dans les légumes ou les céréales. Les fibres présentes dans le konjac viennent de la famille des glucomannanes. Ces fibres sont solubles dans l’eau, fermentent et sont très visqueuses.

Son rôle sur l’intestin

Il s’agit d’une fibre qui est fermentée par les bactéries. Cela permet donc le développement de bonnes bactéries, et la production des molécules qui sont très bonnes pour la santé. On parle donc d’effet prébiotique : "le konjac augmente la présence de Lactobacilles et de bifidobactéries notamment" ajoute Véronique Liesse.

Tout cela est excellent pour la ligne

Ce gel visqueux tapisse l’intestin et les aliments, ralentit la vitesse à laquelle l’estomac se vide, et réduit l’accès aux enzymes digestives. "Tout cela aura un effet favorable sur la glycémie et est excellent pour la ligne" explique Véronique Liesse. Il y a également des effets très intéressants sur des facteurs de risque cardiovasculaire : "on observe une baisse des triglycérides, du cholestérol (bloque sa production et favorise son élimination) et de la pression artérielle". Des effets positifs sur l’immunité et des effets anti-inflammatoires ont par ailleurs été démontrés.