Le "Kong Yiji Mindset " ou quand les diplômés chinois se tournent vers des emplois sous-qualifiéss

En Chine, 20% des jeunes âgés de 16 à 24 ans sont au chômage contre 4,2% pour les 25-59 ans. En cause ? La pandémie et la politique zéro Covid stricte appliquée par la Chine ces trois dernières années. La crise sanitaire a entraîné des mises à l’arrêt régulières, et parfois longues, des services et des entreprises, qui n'embauchent plus autant qu'avant. L'économie nationale se complique et décélère.

Le taux de croissance du pays était à peine de 3% en 2022, le pire chiffre depuis 1976, hors crise Covid). Et la situation ne va pas aller en s'arrangeant pour la jeunesse chinoise puisque près de 11,6 millions de nouveaux diplômés s'apprêtent à entrer sur le marché du travail dans pas longtemps. Un marché du travail saturé qui n'a pas assez d'emplois à offrir à tous ces jeunes.

La quête d’un emploi stable, bien payé et qualifié est donc devenue complexe.

Un diplôme de l'enseignement supérieur ne rime plus forcément avec réussite professionnelle.

La situation est telle que les diplômés sont contraints d'accepter des emplois moins bien rémunérés que ce que leur pedigree académique leur laissait miroiter, avec moins d'avantages, comme les congés payés.