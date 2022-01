Le kombucha, boisson miracle ou toxique ?

Encore inconnu, il y a quelques années, aujourd’hui, le kombucha, on le croise quasiment partout. Que ce soit dans l’HoReCa ou dans la majorité des grandes surfaces.

Nous rencontrons Jurgen Hanssens, gérant du magasin biologique Färm, de Roodebeek, qui nous le confirme : "Au début, on n’avait qu’une seule marque. Chaque année, ça augmente. L’augmentation équivaut à vingt pour cent par an et les clients, de plus en plus, ils demandent d’autres goûts, de nouvelles marques."