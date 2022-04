Le Koko Slam Gang, un groupe de femmes intergénérationnel qui déclame

La scène slam permet à ces femmes de porter leur propre parole. Elles se racontent et font trace. Joëlle Sambi raconte : "On leur demande qui elles sont et quel message elles auraient envie de laisser à leur proche et au monde. Elles racontent d’où elles viennent." Elles qui ont notamment vécu les colonisations, la migration et le racisme, "elles se tiennent toujours debout, devant nous."

Ces femmes, qui sont invisibilisées par la société, sont aujourd’hui sur le devant de la scène. "Quand on parle des marges, on a des représentations qui nous viennent en tête, explique la slameuse. On pense à ces corps vieux, de personnes noires. On ne veut pas les voir. Et pourtant, ils sont là. Ce sont des corps penchés, fatigués, mais encore pleins de vie !"