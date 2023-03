Une seule et unique question leur a été posée : si vous deviez mourir demain, quels mots défendriez-vous ? Les récits se croisent et s’entrelacent. Ces huit grands-mères sont accompagnées par Joëlle Sambi et Raissa Yowali M’Bilo (une autre slameuse de la scène bruxelloise). Les mots racontent. Ils parlent d’amour, de migration, des valeurs, du besoin d’ouverture, de l’indépendance, du Congo et de la Belgique, du pardon et de la mémoire.

" Ce que je voulais dire, c’est le vivre ensemble. Transmettre des valeurs aux générations futures. On a vécu notre jeunesse. On a fait nos études au Congo. Nous sommes venues en Europe. On a ce devoir de transmettre aux enfants qui sont nés ici. "

Joëlle Sambi mais aussi Régine Pamba, membre du Koko Slam Gang au micro de François Caudron.