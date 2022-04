Le KMSKA propose aux amateurs d’art de devenir copropriétaires d’une œuvre de James Ensor

Démocratiser l’art

L’achat d’une œuvre via Art Security Tokens n’a rien de nouveau. La banque suisse Sygnum et la société d'investissement dans l'art Artemundi ont acquis l'année dernière le tableau Fillette au béret de Picasso par le biais d'une offre en Art Security Tokens. Le prix d'entrée à l'époque était de minimum 6.000 dollars.

La solution proposée par le KSMKA se veut plus démocratique. Les investisseurs intéressés peuvent devenir “copropriétaires” du chef-d'œuvre à partir de 150 €. Les frais d’entrée ont été délibérément maintenus au niveau le plus bas pour donner à chacun la possibilité d'investir dans une œuvre d'art de qualité muséale.

“Le KMSKA sera plus qu'un lieu où l'on expose des œuvres d'art”, déclare Luk Lemmens, président du KMSKA. “Nous nous engageons pleinement à faire participer les visiteurs et les détenteurs de jetons à notre collection et à nos activités. Le fait que tout le monde puisse devenir "copropriétaire" du Carnaval de Binche de James Ensor est très particulier. Le KMSKA possédait déjà la plus grande collection Ensor au monde. L'arrivée du Carnaval de Binche renforce encore notre positionnement mondial en tant que centre d'expertise Ensor.”