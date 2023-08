Le Kings of Comedy Club accouchera d’un bébé le 1er septembre

Carnet rose dans l’univers de l’humour bruxellois. Le 1er septembre va naître "Le Petit Kings", une version miniaturisée du Kings of Comedy Club du Cimetière d’Ixelles. L’établissement ouvrira rue Moris à Saint-Gilles et accueillera une trentaine de spectateurs tous les soirs. "On voulait s’implanter sur Saint-Gilles parce qu’il n’y avait pas encore beaucoup d’offres d’humour là-bas alors qu’il y a un public", explique Fanny Ruwet, humoriste et membre de l’équipe.

"L’impulsion de départ vient de Juan Rodrigues et Nikoz, deux humoristes que nous connaissons bien, qui nous ont demandé si on ne voulait pas ouvrir un deuxième comedy club parce qu’il y avait de plus en plus de demandes des humoristes et du public", relate Fanny Ruwet."On devait parfois faire des choix entre plusieurs humoristes et ça devenait casse-gueule de caser tout le monde."

Le concept du Petit Kings sera de proposer une scène plus intimiste où de jeunes talents pourront se tester et où des humoristes plus confirmés pourront travailler leur spectacle avant de partir en tournée. "L’idée est aussi de pouvoir libérer de la place au Kings of Comedy Club pour accueillir davantage d’humoristes internationaux", explique Fanny Ruwet.

Le week-end d’ouverture proposera deux voire trois plateaux tous les soirs : une formule où plusieurs humoristes se succèdent pour un cours spectacle. Les noms des artistes ne sont pas annoncés, mais il se pourrait qu’Alex Vizoreck soit de la partie.