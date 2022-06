Le KINGDOM festival de Genappe revient le 21 juillet

Au programme de ce KINGDOM festival : un melting-pot musical qui saura ravir petits et grands. La soirée s’entame à 17 heures avec le collectif genappien Gzoo. Par leurs open-mics et DJ-set, ils partagent leur passion du Hip-hop avec le public, invité à participer à ce concert interactif.

Ils sont suivis par un jeune collectif de rappeurs belge Iceberg Rap et le groupe Juicy, à la rythmique r’n’b aux influences jazz, soul et hip-hop… Le groupe FùGù Mango, concentré d’indie pop, de beats afro et de dance music a de l’énergie à revendre et à 21 heures, il promet de faire danser le public au rythme des percussions.

Les Juliens, nés d’une parodie basée sur le répertoire du chanteur Julien Clerc, finiront cette soirée enflammée, à la reprise déjantée de morceaux du compositeur français.

Pour favoriser l’accès à la culture pour tous, l’entrée au festival est gratuite. En ce jour de fête nationale, l’organisation a souhaité privilégier le circuit court. Au bar ce sont des bières et softs locaux qui sont à la vente, des food trucks sont également au rendez-vous pour restaurer les festivaliers.

Informations pratiques

Jeudi 21 juillet 2022

Le Jardin du 38

Rue de Bruxelles 38 – 1470 Genappe