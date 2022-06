Le King de la musique et les kings du CODECO dans le prochain Grand Cactus !

Au programme du Grand Cactus, la situation COVID 19 en Chine, la pénurie de dons de sang en Wallonie, et le biopic évènement sur la légende Elvis Presley !

Alors que chez nous, le COVID 19 semble plus ou moins appartenir au passé, en Chine, c’est une autre paire de manches ! Les autorités déconfinent seulement et progressivement le pays, après une nouvelle vague de l’épidémie qui a, à nouveau, tout paralysé durant 2 mois. Yves Van Laethem et Franck Vandenbroucke, qui étaient en voyage en Chine, reviennent ce jeudi dans le Grand Cactus pour faire le point sur la situation épidémique sur place !

C’est un constat malheureux et assez récurrent : les stocks de sang sont critiques. La Croix-Rouge a lancé un nouvel appel aux dons de sang et tente par tous les moyens d’attirer et fidéliser les donneurs. Lui aussi est une victime collatérale du manque de sang… Drakikila, un vampire wallon, viendra partager son calvaire en plateau, et tentera de convaincre lui-même la population.

"Elvis" c’est le nom du nouveau biopic évènement réalisé par Baz Luhrmann, sur LA légende de la musique américaine. Le film a été présenté à Cannes il y a quelques jours et a fait sensation. L’occasion pour Jérôme de Warzée de recevoir le seul et l’unique Elvis Presley dans le Grand Cactus, et retracer, son immense carrière.

Sans oublier les "©actus en vrac", la parodie de "Jardins et Loisirs" de Martin Charlier, le "Micro-terroir" électrique de Freddy Tougaux, et le magazine "Enquêtes Intimes".

Le Grand Cactus saison 7, c’est ce jeudi 9 juin à 20h35 sur Tipik !