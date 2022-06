Le King de la musique, Elvis Presley, en trois dimensions !

C’est sans doute l’icône culturelle la plus emblématique du 21e siècle. Pour l’occasion, pas d’interview classique, mais une rétrospective, en trois dimensions, de la vie du King, Elvis Presley, sur le plateau du Grand Cactus !

Nous commençons l’histoire en 1956, Elvis a 21 ans, il est déjà au sommet, il enchaîne les singles à succès ! Son talent de chanteur et sa gestuelle érotisante sont les piliers de naissance du rock and roll. Et puis, le Colonel Parker l’a pris sous sa coupe, et ils s’en vont conquérir le monde !

Cependant, Elvis va s’éloigner de la scène durant une décennie pour tourner une trentaine de films aux scénarios plus prévisibles les uns que les autres, massacrés par les critiques, mais toujours victorieux au box-office. Au fil du temps, lassés, seuls ses plus fidèles admirateurs le suivent, ses disques ne se vendent plus

Un jour, en 1968, Elvis décide d’en revenir aux fondamentaux, et d’effectuer son retour sur scène. L’artiste relance sa carrière musicale, revient au rock, prépare de nouveaux albums, et surtout veut repartir en tournée où des offres affluent du monde entier, c’est un triomphe absolu, les ventes repartent, il redevient numéro un dans les charts, the King is back !

En janvier 1977, Elvis est-il toujours Elvis ? Ses fans sont toujours là, mais ses dépendances aussi, alcool, coupe-faim, Elvis sombre petit à petit, mais demeurera toujours, le Roi incontesté de la scène musicale du 21e siècle !