Le KIKK Festival : l’événement immanquable de cet automne à Namur

Cette année, le thème qui sera le fil conducteur du festival est Tales of Togetherness ou comment l’empathie peut non seulement nous aider à améliorer nos relations personnelles mais aussi nous permettre de relever des défis sociétaux majeurs comme la perte de la biodiversité, la discrimination et les conflits géopolitiques.

Proposer un contenu engagé est un des moteurs de la directrice artistique et curatrice du KIKK, Marie du Chastel : “C’est un festival qui est activiste dans le sens où on n’a pas peur de dire ce qu’on pense. Il y a des grandes idées qu’on défend. Par exemple, créer des nouvelles technologies plus respectueuses de l’environnement et proposer un apaisement des rapports entre les humains et le vivant”. Un des thèmes fondateurs de l’exposition Biotopia au Pavillon qui fera partie intégrante du KIKK In Town. Ce parcours, comme chaque année, sera situé dans plusieurs lieux insolites de la ville (Galerie du Beffroi, la Nef, le Delta, le Jardin des Arts Déco,...). Les visiteurs, entre la contemplation de la ville de Namur transformée et les oeuvres des artistes invités, devraient pouvoir se délecter.