Le KIKK Festival est de retour pour sa 12e édition du 26 au 29 octobre à Namur

Comme tous les ans, le KIKK, le festival international des cultures créatives et numériques, vous propose une programmation qui explore les croisements entre l'art, la science, la technologie et la société grâce à un programme complet qui se penche sur le meilleur des cultures numériques et créatives.

Un programme qui comblera aussi bien les professionnels venant réseauter dans un cadre festif et créatif, les curieux qui pourront échanger et apprendre, les familles qui se baladeront dans toute la ville pour profiter d’oeuvres d’art uniques, les jeunes créateurs et créatrices qui viennent chercher de l’inspiration, ou même encore pour les enfants, qui pourront découvrir, s’amuser et expéri-menter! Bref un programme riche qui ne manquera pas de vous époustoufler, encore une fois ! Cet événement unique en Belgique, d’envergure internationale, vise à rassembler, inspirer et mettre en lumière les projets les plus innovants au travers de conférences, de rencontres, d’expo-sitions et de démonstrations. Découvrir les évolutions d’un monde foisonnant et bouillonnant, mieux en comprendre les codes, interroger ses enjeux : telles sont les promesses de ce festival devenu incontournable.

Cette année, le thème “Bodies of Water” se plonge dans la relation entre l’eau et le phénomène de la vie. En effet, l’eau étant l’élément vital pour toutes les formes de vie connues. Notre corps, tout comme la surface de la terre, est composé à plus de 60 % d'eau. Les premières formes de vie sur terre sont apparues dans l'eau et notre civilisation s'est historiquement épanouie autour des rivières et des principaux cours d'eau. Cette notion de flux, de circulation, est omniprésente et liée à un état de devenir, on la retrouve dans les processus naturels et physiques de transformation des matériaux ; de la glace fondante, à l'eau qui coule, du cuivre oxydant, au système circulatoire. La 12e édition du KIKK festival se penchera sur les flux mondiaux, maritimes et fluviaux, mais aussi sur les flux de pouvoir, de culture, de politique et d'économie, en relation avec les systèmes de pouvoir en place dans notre société. Elle abordera la crise climatique en relation avec la circu-lation de l'eau et suivra notre histoire de la navigation sur les plans d'eau pour raconter les his-toires de notre société hyperconnectée. Autant dire, de nombreux sujets passionnants qui alimenteront les débats !