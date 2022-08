Le Kidzik n’attend plus que vous !

Les enfants de 0 à 12 ans pourront assister à une quinzaine de concerts et ainsi découvrir la musique sous toutes ses formes. Nous aurons en effet le plaisir d’accueillir des artistes aussi variés que Steve Waring qui fête ses 50 ans de carrière, Piwi Leman et son P’tit bal des Animals, les JenliSisters explorant une forêt enchantée, le Ba Ya Trio et leurs bagages bien chargés de chansons, les Déménageurs soufflant leurs 20 bougies ou encore le duo dynamique de Radio Paillettes.

Le festival posera aussi ses valises à l’Aula Magna, où vous pourrez (re) découvrir l’histoire du Soldat Rose racontée par les fabuleux Happycurien. Enfin, tout au long du week-end, nous vous accueillons dans le village Kidzik au cœur de la Ferme du Biéreau pour profiter des nombreux stands et activités dans un environnement adapté aux enfants. Ils pourront notamment explorer les sons des structures musicales, sauter sur le château gonflable et, évidemment, se restaurer au Kidz’Délices !

Toute l’équipe du Kidzik se réjouit de retrouver les petites oreilles et leurs familles pour une nouvelle édition sous le signe de la musique, des jeux, de la découverte et de la fête !

Infos & réservations : kidzik.be