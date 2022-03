Le Kidzik Bruxelles fête ses 10 ans !

Après deux éditions complètement chamboulées par la pandémie de Covid-19, nous pouvons enfin fêter comme il se doit le dixième anniversaire du Kidzik Bruxelles, l’incontournable festival musical des petites oreilles.

Le Kidzik est un festival de musique jeune public mêlant concerts et animations musicales à destination des enfants de 0 à 8 ans. Le festival se déroule tout au long du mois de mars et propose une vingtaine de représentations dans une dizaine de lieux culturels différents de la capitale. Un festival de musique variée qui propose, comme à son habitude, une grande diversité de styles pour initier les spectateurs de demain à la curiosité et la découverte.

Durant tout le mois de mars, vous pourrez accompagner vos enfants dans la découverte de spectacles originaux et d’animations insolites dans une dizaine de lieux bruxellois conviviaux. Au rythme des batteries, guitares, violons, flûtes, saxophones ou encore pianos, le Kidzik fera chanter et danser les enfants de la capitale pour les sensibiliser aussi bien à la musique classique qu’au jazz ou à la musique du monde. C’est prouvé, éveiller les enfants à la musique est bénéfique pour favoriser la créativité, développer le langage, gérer les émotions, découvrir le monde et aider à la socialisation. Rejoignez-nous pour cette grande et belle fête musicale, un pur bonheur pour nos jeunes mélomanes !

Infos et réservations : www.kidzik.be