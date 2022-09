Le kidcore, la tendance qui replonge (déjà) les jeunes en enfance

L'accumulation d'accessoires et le mélange de couleurs vives et/ou d'imprimés comptent parmi les tendances fortes liées à l'esthétique "kidcore". Les chouchous, les barrettes, les collants colorés, les bijoux en tous genres sont légion. Mais pas que. On retrouve également une foule de pièces inhérentes aux années 1990 et 2000 qui ont, pour certaines, déjà fait un retour en fanfare ces derniers mois avec l'avènement des Y2K. C'est le cas de la salopette, du crop top, du bob, de la taille basse ou encore des sneakers vintage.

Côté beauté, cela se traduit par des mises en beauté et des coiffures le plus souvent inspirées des mangas et des jeux vidéo à l'instar des couettes, des queues de cheval ultra hautes, des ombres à paupières aux couleurs vitaminées ou encore des mini-tresses. Le tout agrémenté de perles et autres accessoires tout droit sortis de cette période marquée par une certaine insouciance. Bon retour en enfance !