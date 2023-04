Le Kenya va lancer son premier satellite opérationnel

L’Afrique connaît un développement aérospatial concret depuis l’aube du millénaire. En 2022, au moins treize pays africains avaient fabriqué 48 satellites, selon Space in Africa, une société nigériane qui suit les programmes spatiaux africains. C’est l’Egypte qui, en 1998, avait été le premier pays du continent à envoyer un satellite dans l’espace. "Les pays africains veulent, de plus en plus, avoir leur propre programme spatial", précise Olivier Sanguy. "L’accent est pour l’instant essentiellement tourné vers la gestion des ressources. À l’image de l’Europe à une époque, l’Afrique a compris que l’aérospatial allait tirer vers le haut son tissu universitaire, et plus tard son tissu industriel."

Pour réduire les coûts, l’agence kényane avait délégué la construction du satellite au constructeur aérospatial bulgare "EnduroSat", mais ce sont bien des chercheurs du pays qui ont établi le prototype de l’engin.