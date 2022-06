Le kéfir, une boisson fermentée avec beaucoup d'atouts !

Avez-vous déjà entendu parler de la marque "Kéfir Eau Vertueuse" ? Notre chroniqueuse Mélanie Guissert, de la page Instagram @melting.green, est allée visiter la brasserie de Mary et Adrien, qui produisent cette boisson pleine de vertus pour le corps dans le Brabant Wallon.

L’idée leur est venue pendant la grossesse de Mary, pendant laquelle elle ne pouvait naturellement pas consommer de boisson alcoolisée ou de soda sucré et commençait à se fatiguer de ne boire que de l’eau pétillante avec une rondelle de citron.

Issu du monde du vin, le couple maîtrisait déjà la fermentation et ils ont eu envie de créer une boisson saine, rafraîchissante et naturellement pétillante, sans alcool et surtout sans sucre ajouté du tout ! Ils se sont donc tournés vers les grains de kéfir qui ont pour spécificité de manger l’intégralité du sucre lors du processus de fabrication, et ne laisser donc aucun sucre résiduel. Le reste des matières premières ? Juste de l’eau, qu’ils s’amusent à parfumer avec des plantes et des fleurs.