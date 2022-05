Le Kazakhstan annonce un référendum constitutionnel le 5 juin

Le Kazakhstan a annoncé jeudi la tenue le 5 juin d'un référendum sur une réforme constitutionnelle voulue par le président Kassym-Jomart Tokaïev après les émeutes et manifestations meurtrières qui ont secoué le pays en janvier.

"J'ai signé aujourd'hui un décret sur la tenue le 5 juin d'un référendum républicain sur des amendements (...) à la Constitution", a annoncé Kassym-Jomart Tokaïev, dans une adresse télévisée.

"Je suis fortement convaincu que (...) nous devons prendre tous ensemble de telles décisions cruciales pour notre pays" afin de "construire un nouveau Kazakhstan", a-t-il souligné.

En avril, le président kazakh avait plaidé pour un référendum en estimant que les réformes qu'il entendait faire passer allaient conduire à l'établissement d'une "deuxième République".

Ces réformes visent notamment à donner plus de poids au Parlement, à affaiblir l'exécutif et à revenir sur le statut privilégié dont bénéficie son prédécesseur et ancien homme fort du pays, Noursoultan Nazarbaïev, 81 ans.

Ce référendum est censé montrer la fidélité de ce pays d'Asie centrale "aux principes démocratiques", a soutenu jeudi Kassym-Jomart Tokaïev.

Il "permettra à chaque citoyen de participer directement à cet événement historique qui déterminera l'avenir du Kazakhstan", a-t-il renchéri.

Environ un tiers de la Constitution fera l'objet de modifications avec pour objectif de faire du Kazakhstan un régime présidentiel avec un Parlement fort, selon Kassym-Jomart Tokaïev.