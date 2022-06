Le Kargo Songwriting de la Grand Poste, nouvel antre de la création musicale

Aménagé au sous-sol de la Grand Poste, le Kargo Songwriting est un nouvel espace dédié à la création musicale. A l’initiative de ce projet peut-être bien inédit en Belgique, Pierre Dumoulin, chanteur, auteur et compositeur au sein du groupe Roscoe. "C’est un lieu un peu hybride entre le studio d’enregistrement et l’espace de création qui se veut très confortable parce que pour créer, je pense qu’il faut être dans une sorte de cocon."

Depuis quelques jours, le chanteur, auteur et compositeur belge Mustii a rejoint le Kargo Songwriting pour y travailler de nouvelles chansons. " Ici, on est parti d’une page blanche. Pierre a commencé à travailler une suite d' accords et moi je m’isole un peu pour essayer de travailler une mélodie vocale, écrire des bribes de textes. Ça faisait un petit temps déjà que l’on avait envie de travailler ensemble Pierre et moi et ce cocon qu’il a créé est particulièrement agréable et particulièrement propice à la création."

Dans ce studio très cosy on trouve divers instruments de musique tels que piano, guitares, synthés et séquenceurs musicaux et pour la composition des textes, de nombreux livres dans lesquels puiser l’inspiration. Si différentes aides existent déjà-résidences d’artistes, promotion des tournées-sans doute manquait-il d’un soutien spécifique à l’écriture. "Avant de penser à une grande carrière, à une grande tournée et pour pouvoir s’exporter il faut d’abord avoir de bons morceaux, c’est ça la base" fait remarquer Pierre Dumoulin.