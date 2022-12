Le Kapalabhati, une technique de respiration pour se requinquer entre les réveillons.

En plein hiver, il est bon de booster son organisme et le yoga peut vous y aider. Une technique de respiration appelée Kapalabhati ("respiration du feu") permet de "nettoyer et d'éliminer les toxines au niveau de l'intestin et de l'estomac", explique sur son compte Instagram la coach "Mathilde YogiFit". Une respiration qui peut avoir différents usages comme le précise la professionnelle. "C'est une technique de nettoyage qui vient stimuler l'esprit."

Cette méthode de respiration vient du langage sanskrit, une région d'Asie du Sud. Le "kapāla" signifie "crâne" et "bhâti" veut dire "brillant, illuminant". La respiration du feu est l'un des six "Kriyas", à savoir les actions de purification du corps dans la pratique du Yoga.