Le JYVA’ZIK, un festival indoor, rétro et décalé !

Cette année, le festival vous invite à découvrir ses machines à voyager dans le temps à travers une identité forte, une mise en scène unique et surtout de nouvelles audaces au niveau de la programmation et des découvertes visuelles, auditives et sensorielles à chaque coin du festival.

Au programme du vendredi, La Poison qui débarque du futur avec ses sons uniques sur la planète rock, la fabuleuse Peggy Lee Cooper et sa voix grave et graveleuse, Araponga qui revisite le répertoire oublié d’Yma Sumac, ou encore Sebi Lee et son piano enflammé !

Le samedi sera tout aussi festif avec l’électroswing de Scratchophone Orchestra, Peggy Lee Cooper qui revient accompagnée cette fois de Greg Houben, Léonie Evans et son répertoire jazz, blues, country et gospel des années 40, Duchesses pour les amoureux·ses du vieux swing et Little Legs, le one-mand band belge le plus célèbre !

Comme chaque année, le festival sera aussi émaillé de nombreux spectacles d’art de la rue, de shows burlesques hauts en couleur, de cours de danse, d’un stand de tatouages, d’un jeu de rôle grandeur nature autour d’une thématique engagée avec des dizaines de comédien·nes, d’un tripot casino et d’un tas de surprises !

Le samedi est complet mais il reste des places pour le vendredi. Une seule chose à faire donc : prendre vos tickets pour faire un bond dans le temps les 28 & 29 octobre au Jyva’Zik !

INFOS PRATIQUES

Où ? PAM Expo Court-Saint-Étienne

Quand ? Le vendredi 28 & samedi 29 octobre 2022

Infos & tickets ? www.jyvazik.be

Dépaysement : garanti !