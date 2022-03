"Le juste retour des choses": ces Français qui hébergent leurs parents vieillissants.

Un plus fort désir d'indépendance des différentes générations, l'amélioration de la situation économique des personnes âgées et le développement des politiques de prise en charge de la perte d'autonomie ont réduit la cohabitation. La cohabitation multigénérationnelle est plus courante en Corse (28%) et dans le Sud-Ouest (15%) qu'au Nord, selon l'Ined.

"S'occuper d'un parent âgé dépendant implique des tâches extrêmement difficiles à réaliser, qui peuvent être épuisantes pour l'aidant. Mais les relations d'aide sont aussi valorisantes pour lui", explique Valentine Trépied, sociologue spécialiste du vieillissement.

"Une expression revient souvent : c'est 'le juste retour des choses', 'on s'est occupé de moi quand j'étais petit, c'est à moi de le faire, je suis content de le faire, elle m'a tellement donné, c'est à mon tour de donner'", selon le chercheur Maks Banens.