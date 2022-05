Le jury du Concours Reine Elisabeth 2022 en première épreuve

Née au Royaume-Uni, Natalie Clein s’est largement fait connaître à l’âge de seize ans, lorsqu’elle a remporté à la fois l’Eurovision Young Musicians à Varsovie et le titre de Young Musician of the Year de la BBC. Elle a reçu la bourse “Queen Elizabeth the Queen Mother Rosebowl” du Royal College of Music de Londres, puis a complété ses études avec Heinrich Schiff à Vienne. Elle se produit régulièrement avec des artistes comme Sergio Tiempo, Christian Ihle Hadland, Håvard Gimse, Anthony Marwood, Leif Ove Andsnes, Cedric Pescia et Marianna Shirinyan, et a collaboré notamment avec Martha Argerich, Ian Bostridge, Simon Keenlyside, Imogen Cooper, Lars Vogt, Isabelle Faust et Yeol Eum Son. Fervente défenseure de la musique contemporaine, Natalie Clein a créé les œuvres de Sir John Tavener, Charlotte Bray, Brian Elias et Thomas Larcher. Elle est Directrice Artistique du Purbeck Chamber Music Festival, a été Artist in Residence et Director of Musical Performance à l’Oxford University, et a enseigné à la Hochschule für Musik und Theater de Rostock. Natalie Clein est Professeur au Royal College of Music de Londres. En 2021, elle a été désignée Officer of the Order of the British Empire pour ses services rendus à la musique.