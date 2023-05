Le jury du 76e Festival de Cannes enfin dévoilé

Le Festival de Cannes a révélé ce 4 mai la composition du jury de la 76e cérémonie qui se déroulera du 16 au 27 mai prochain.

Depuis le 28 février, le nom du président du jury est connu. À Robert Östlund vainqueur de deux Palme d’or, en 2017 avec The Square et en 2022 avec Triangle of Sadness, viennent s’ajouter quatre hommes et quatre femmes. C’est d’abord une autre Palme d’or qui vient enrichir la composition du jury : Julia Ducournau. La réalisatrice française avait remporté la compétition en 2021 avec Titane. On y retrouvera également l’actrice Brie Larson, lauréate d’un Oscar en 2016 pour son rôle dans Room.