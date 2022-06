Le jury de la finale du Concours Reine Elisabeth 2022 violoncelle

Soliste, chambriste et professeure depuis plus de soixante ans, Myung-Wha Chung s’est formée à la Juilliard School auprès de Leonard Rose puis à la University of Southern California avec Gregor Piatigorsky. Elle a été l’invitée de nombreux festivals renommés comme le Lucerne Festival, le Maggio Musicale Fiorentino, le Spoleto Festival et le Tivoli Festival, et s’est produite partout dans le monde et notamment à la Maison Blanche, au Palais Hofburg à Vienne et dans le United Nations General Assembly Hall.

Ses enregistrements solos et au sein du Chung Trio (avec sa sœur, la violoniste Kyung-Wha Chung et son frère, le chef d’orchestre et pianiste Myung-Whun Chung) sont parus sous les labels Deutsche Grammophon, Decca et EMI. Ces dernières années, elle a dirigé le PyeongChang (anciennement Great Mountains) Music Festival, organisant des festivals en Corée mais aussi aux États-Unis, en Allemagne et en Autriche. En plus de sa carrière d’interprète, Myung- Wha Chung a également enseigné à la Mannes School of Music et à la Korea National University of Arts.