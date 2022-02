Le jury de la Berlinale 2022 souhaite réconcilier cinémas d’auteur et commercial

"C’est un sujet très important", a embrayé M. Night Shyamalan ("Sixième Sens", "Incassable") qui souligne que ses propres œuvres, souvent classées "thriller" ou "films d’horreur", sont avant tout des drames.

"Quand on fait un film commercial, l’histoire est censée être pensée uniquement pour le public, pour faire frémir ou rire le quidam. Quand le spectateur sort du cinéma, il n’est pas nécessairement transformé, mais il a aimé ce qu’il a vu", a-t-il résumé.

"De l’autre côté, le cinéma indépendant, c’est le point de vue d’une personne spécifique, une nouvelle perspective sur le monde. Vous sortez du cinéma changé, vous n’êtes plus le même, même si c’est plus difficile" d’accès. "Mon espoir c’est que les gens puissent me voir un petit peu (dans mes films) et que je les voie aussi", a conclu M. Night Shyamalan.

"Les blockbusters sont très importants pour intéresser ensuite les spectateurs à des voix plus singulières et difficiles d’accès", a renchéri l’actrice danoise Connie Nielsen ("Gladiator", ou la reine des Amazones dans "Wonder Woman"). "Les festivals de cinéma sont essentiels pour mélanger les choses."

La compétition, qui s’ouvre jeudi, doit s’achever le 16 février avec la remise des prix, dont l’Ours d’Or, remis l’an dernier au Roumain Radu Jude.