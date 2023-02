Le Jura hôte d’honneur de la 26e édition de la Foire du vin de Blegny-mine

Après deux années chahutées par le covid, le salon de Blegny Mine est de retour dans sa formule habituelle. Il prendra ses quartiers dans les halls techniques du site de Blegny Mine et sera un peu plus grand qu’auparavant.

Ce salon rassemblera 51 vignerons qui vous présenteront près de 300 appellations. Ils couvriront en tout 18 régions viticoles. On y retrouvera des vins de l’Alsace, du Beaujolais, du Champagne, des vins de la région nantaise mais aussi de la Loire…

L’invité d’honneur de cette 26ème Foire du vin de Blegny-mine est le Jura.

L’office du tourisme Jurabsolu sera présent et vous fera découvrir Bresse et ses vignobles.

Il faut savoir que le vignoble du Jura remonte à la plus haute antiquité. Au XIXe siècle, il comptait plus de 40 cépages sur 20.000 hectares. La qualité du sous-sol, le climat, les différents cépages et le savoir-faire des vignerons ont permis d’obtenir des vins de grande qualité.

Durant ce salon, les visiteurs pourront faire le tour de France des vins.

Sept nouveaux vignerons partageront cette aventure :

Le domaine Fahrer-ackermann (Alsace)

Le domaine Garayt (Condrieu)

Le domaine de la commanderie

Le château de Montrevost (Macon)

Le château de la Salade Saint Henri

Le château de Salles et sa cuvée d’Artagnan

Le château Valdarenc

La restauration ne sera pas oubliée. Vous pourrez ainsi déguster des huîtres de Bassin de Marennes d’Oléron, des condiments apéritifs, du fromage et des charcuteries du Jura.

Les horaires :

Vendredi 3 mars de 14 à 22 heures.

Samedi 4 mars de 11 à 20 heures.

Dimanche 5 mars de 10 à 18 heures.

Lieu : Blegny-Mine, 23 rue Lambert Marlet 4670 Blegny.

Entrée : 8 euros, verre INAO offert

Plus d’infos : salon du vin de Blegny-Mine