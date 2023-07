Le Jura et les Alpes, prochains terrains de jeux pour Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar sur ce Tour indécis

Cette semaine, six étapes figurent au programme, dont trois susceptibles de permettre à l'un ou l'autre de faire la différence.

Il faudra attendre vendredi et l'arrivée de la 13e étape au sommet du Grand Colombier, dans le Jura, pour trouver des pentes idéales pour prendre du temps à son adversaire : une ascension hors catégorie de 17.8 kilomètres à 7.0% de moyenne, avec des pourcentages plus élevés dans les derniers kilomètres. Pas le moindre col à se mettre sous la dent avant la montée finale, les blocs Jumbo-Visma et UAE Team Emirates devraient donc arriver compacts au pied.

Le lendemain, direction Morzine (les Portes du Soleil) où l'arrivée sera jugée en bas de la descente de Joux Plane. Mais avant ce col hors catégorie (11.7 km à 8.5% de moyenne), les coureurs auront dû se farcir une côte de troisième catégorie (col de Saxel) et, surtout, trois cols de première catégorie (col de Cou, col du Feu et col de la Ramaz). Après l'arrivée de la veille au Grand Colombier, l'enchaînement de ces difficultés et l'arrivée dans les Alpes feront assurément mal aux pattes, et la fraîcheur - des candidats à la victoire mais aussi de leurs coéquipiers - jouera un rôle déterminant.

Enfin, dimanche, nouvelle étape dans les Alpes avant une journée de repos bien méritée : départ depuis les Gets, direction Saint-Gervais Mont-Blanc avec quatre difficultés répertoriées (deux cols de première catégorie, un col de 3e et une côte de 2e) avant l'ascension finale (première catégorie, 7 km à 7.7% de moyenne).

Le Jura et les deux premiers épisodes du feuilleton alpin permettront-ils aux deux derniers vainqueurs du Tour de se départager ?

En 2022, c'est lors de la 11e étape qui arrivait au Col du Granon, au beau milieu de la... deuxième semaine du Tour, que Jonas Vingegaard avait fait la différence...