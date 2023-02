Le jumelage, une relation de l’après-guerre qui s’oublie mais survit

Du côté de Chapelle-lez-Herlaimont, on fête la saucisse depuis 15 ans et ce chaque année, à la toute fin du mois de mai. À l’époque, Chapelle venait de se jumeler avec la ville sicilienne de Calascibetta, chez qui la " Fête de la Salsiccia " est une institution.

" C’est une fête qui existe à Calascibetta depuis presque 500 ans ", explique Anthony Lapaglia, l’un des présidents du comité de jumelage, à Télésambre. " Dans le sud de l’Italie, on n’abattait plus de porc à partir du mois d’avril et on fêtait le renouveau du porc en septembre. D’où cette fête pour célébrer le renouveau du porc et dans le cadre du jumelage, on a transposé cette fête sicilienne à Chapelle. "

Après trois ans d’absence dus au Covid, l’événement a attiré près d’une dizaine de milliers de personnes sur tout le week-end lors de son édition 2022. Pour le retour de cette grande fête, le maire de la ville italienne avait même fait le déplacement.

Rebecq et Monghidoro, deux autres villes, une autre relation. Cet été, une délégation italienne s’est rendue à Rebecq pour le 20e anniversaire du jumelage officiel. Mais les relations entre les deux villages remontent à 1929. À l’époque, des Italiens décident de fuir le régime fasciste et plusieurs d’entre eux trouvent refuge à Rebecq et dans les environs.

Mais c’est surtout à partir de 1946 que l’histoire amicale entre ces deux villages débute véritablement, alors que les premiers ouvriers italiens quittent Monghidoro pour venir travailler à la carrière de Quenast, la plus grande carrière à ciel ouvert d’Europe. En dépit d’une vie très difficile, malgré l’accueil glacial de certains Wallons de l’époque, les échanges entre les deux entités vont se multiplier au fil des ans. Au point qu’il y a 20 ans, les autorités locales décident d’officialiser un véritable jumelage.