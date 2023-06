"Le Juif Arabe" : une BD en quête de vérité par Asaf Hanuka

Dès les premières lignes, l’auteur plonge ses lecteurs dans son histoire personnelle. "Je ne sais pas grand-chose de la famille de mon père" écrit-il avant de poursuivre par "Il y a eu un meurtre aussi, un meurtre ça ne s’oublie pas". Et c’est précisément autour de cet évènement tragique que va s’articuler la quête identitaire de Asaf Hanuka. Car dans sa famille, le meurtre de son arrière-grand-père c’est quelque chose dont tout le monde a entendu parler mais dont personne ne veut savoir la vérité. Après des études en bande dessinée réalisée en France, Asaf Hanuka rentre à Tel Aviv où il habitera un temps avec ses parents. L’auteur et illustrateur israélien, alors en pleine recherche de ses nouvelles racines dans un pays qu’il a longtemps quitté, décide d’enquêter sur les parts d’ombre dans son histoire familiale.

Dans ce roman graphique, Asaf Hanuka part à la recherche d’une vérité qu’il retranscrit sous une forme très intéressante et originale. Chaque page de gauche est illustrée en noir et blanc tandis que les pages de droite sont en couleur. A gauche, le temps présent, les moments d’enquête, de doute et de retour à la maison. Dans sa chambre d’ados, on le voit s’ennuyer, chercher et questionner. A droite, l’histoire de la famille, le récit du passé conté dans des couleurs vives. A la lecture, les couleurs s’échangent et s’entremêlent à mesure que le passé et le présent s’entrechoquent. Le procédé utilisé est intéressant et nous pousse à remettre les pièces du puzzle ensemble. Souvent illustré en noir et blanc, le passé est ici le plus coloré. Une manière pour l’auteur de montrer que c’est par la recherche des vérités passées que son présent s’illumine.

Une bande dessinée pleine de suspense et d’interrogation qui s’offre en passant la possibilité de raconter l’histoire moderne d’Israël différemment. Une œuvre véritablement artistique qui n’en reste pas moins une quête identitaire pour son auteur.

Disponible aux éditions Steinkis depuis le 15 juin 2023.

Pour lire un extrait.