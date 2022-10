Le Juicy Orchestra au Festival des Libertés, gagnez deux places

Pour ouvrir cette nouvelle édition du Festival des Libertés : un set acoustique grandiose, arrangé par le compositeur Jean-Marie Rens… Une sorte d’invitation la multiplicité.

Au plus grand plaisir du public, le duo Juicy a pris cette belle habitude de se réinventer, de retourner ses morceaux, de mélanger la musique actuelle à la musique jazz ou classique, de mêler instruments électroniques et acoustiques !

Juicy Orchestra est l’une des multiples formules du duo : lorsque Juicy voit plus grand, le groupe décide d’inviter les sept flûtistes de l’ensemble vibration et 14 cordes dirigées par le chef d’orchestre Denis Menier.

Le 13 octobre à 21 heures, au Théâtre National, gagnez deux places

Infos: Bruxelles Laïque | Festival des Libertés 2022 | Concert | Juicy Orchestra (festivaldeslibertes.be)